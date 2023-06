Wall Street ouvre sur une note hésitante

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York évolue proche de l'équilibre jeudi sur fond d'interrogations sur l'évolution du resserrement de la politique monétaire aux Etats-Unis. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones cède 0,04% à 33.651,11 points et le Standard & Poor's 500 grignote 0,04% à 4 269,42 points. Le Nasdaq Composite prend 0,37%, soit 47,886 points, à 13.152,781. Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à deux ans recule de trois points de base à 4,521%. Les contrats à terme sur le S&P-500 et le Nasdaq 100 ont effacé leurs pertes, le département du Travail ayant annoncé une heure avant l'ouverture une hausse plus forte que prévu du nombre d'inscriptions au chômage la semaine dernière, à 261.000, un plus haut depuis octobre 2021. A six jours des annonces du comité de la Fed sur ses taux, cet indicateur calme un peu le sursaut d'incertitude qui gagne les investisseurs depuis le relèvement de taux inattendu de la Banque du Canada mercredi. "Avec la banque centrale d'Australie et du Canada qui ont non seulement surpris les marchés avec une hausse de taux, mais aussi en signalant qu'elles n'en avaient peut-être pas terminé, les investisseurs ont eu un 'wake-up call' avant la décision de la Fed", a déclaré Raffi Boyadjian, chez XM. En Bourse, le titre GameStop décroche de 17%, le distributeur de jeux vidéo ayant annoncé des résultats trimestriels décevants, le licenciement de son directeur général Matt Furlong et la nomination de l'investisseur Ryan Cohen au poste de président exécutif. (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)