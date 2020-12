Wall Street ouvre sur des records en attendant le plan de relance

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, portée par la perspective de plus en plus nette d'un accord au Congrès sur un plan de relance susceptible de soutenir une reprise économique toujours fragile.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 162,2 points, soit 0,54%, à 30316,74, le Standard & Poor's 500 progresse de 0,6% à 3723,46 et le Nasdaq Composite prend 0,64% à 12.739,38 points.

Le S&P-500 et le Nasdaq ont inscrit des records dès les premiers échanges et le Dow n'est qu'à quelques points de son plus haut historique de lundi.

Au lendemain de la promesse renouvelée de la Réserve fédérale de maintenir longtemps encore ses injections de liquidités dans l'économie et sur les marchés, les investisseurs saluent ainsi les dernières déclarations encourageantes de responsables du Congrès sur le projet de plan de relance de 900 milliards de dollars (736 milliards d'euros) dont discutent républicains et démocrates.

Un compromis entre les deux camps serait d'autant mieux accueilli que la conjoncture économique aux Etats-Unis continue de se dégrader: les inscriptions au chômage ont enregistré une hausse inattendue la semaine dernière à 885.000 et l'indice d'activité "Philly Fed" a rechuté à 11,1 pour le mois de décembre après 26,3 en novembre.

Aux valeurs, Moderna gagne 2,09% avant la réunion d'un comité d'experts indépendants de la Food and Drug Administration (FDA) qui doit débattre de la sécurité et de l'efficacité de son vaccin contre le coronavirus.

Le spécialiste des services aux entreprises Accenture bondit de 9,01% après avoir battu le consensus et revu à la hausse sa prévision de chiffre d'affaires annuel, le télétravail favorisant ses activités numériques.

