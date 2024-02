Wall Street ouvre sur de faibles variations, l'attentisme prévaut

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert mardi sur de faibles variations dans une séance à nouveau marquée par l'attentisme, de nombreuses données macréoconomiques, dont l'inflation et le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis, devant être publiées à partir de mercredi. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 35,15 points, soit 0,09%, à 39.034,08 points, tandis que le Standard & Poor's 500, plus large, grignote 0,07% à 5.073,57 points. Le Nasdaq Composite prend 0,24%, soit 37,90 points, à 16 014,15. Les variations sont limitées alors que le S&P-500 et le Dow Jones ont inscrit récemment des plus hauts historiques. A lire aussi... L'absence de catalyseur, l'indice de confiance du consommateur américain étant la seule statistique majeure du jour, ne favorise pas non plus la prise de risque. Les investisseurs prendront connaissance jeudi de l'indice des prix PCE, mesure privilégiée de l'inflation par la Réserve fédérale américaine (Fed), qui se réunit le mois prochain. Le consensus Reuters prévoit une accélération du PCE à 0,3% en janvier comparativement à décembre, alors que les récents indices des prix à la consommation (CPI) et des prix à la production (PPI) aux Etats-Unis ont déjà surpris défavorablement, amenant certains traders à décaler à juin, voire juillet, le calendrier de la première réduction des taux de la Fed. Outre l'inflation, le département du Commerce doit pour sa part publier mercredi le deuxième estimation du PIB des Etats-Unis pour le quatrième trimestre alors que la première a montré que l'économie américaine avait progressé plus que prévu, signe d'une résistance qui éloigne la nécessité d'un assouplissement monétaire imminent. "À moins d'une détérioration significative de l'inflation ou des perspectives d'emploi au cours des prochaines semaines, il existe un risque réel que même le mois de juin soit jugé prématuré pour que la Fed commence à réduire ses taux", souligne dans une note Raffi Boyadjian, analyste chez XM. Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est pour le moment stable, à 4,2993%, tandis que le dollar se raffermit légèrement (+0,02%) face aux principales devises. Aux valeurs, quelques publications d'entreprises animent les échanges, notamment Macy's, qui gagne 3,36% après ses résultats et l'annonce de la fermeture de 150 magasins d'ici 2026 dans le cadre de son nouveau plan de redressement. Lowe's, en hausse de 0,36%, profite de l'annonce de ventes au quatrième trimestre à périmètre comparable meilleures que prévu. Zoom Video Communications grimpe de 8,07% à la faveur de l'annonce par le groupe d'un plan de rachat d'actions et d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes. Les résultats de Norwegian Cruise Line (+12,99%) sont également salués. Les groupes liés aux cryptoactifs comme Coinbase(+4,89%), Marathon Digital (+9,75%) et Riot Platforms (+3,16%) sont eux portés par le bitcoin qui a franchi le seuil des 57.000 dollars, au plus haut depuis fin 2021. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)