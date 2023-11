Wall Street ouvre stable pour une session raccourcie

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert sans grand changement vendredi pour des échanges qui seront écourtés au lendemain de la fête de Thanksgiving. Dans les premières transactions, l'indice Dow Jones gagne 59,32 points, soit 0,17%, à 35.332,35 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,04% à 4.558,66 points. Le Nasdaq Composite grappille 0,01%, soit 0,74 point, à 14.266,604. La séance du jour à New York sera close à 18h00 GMT alors que les marchés américains ont été fermés jeudi. Les compartiments de la distribution (+0,2%) et ceux de la consommation dite essentielle (+0,17%) et non-essentielle (+0,22%) sont en vue, ce vendredi marquant le "Black Friday", période promotionnelle donnant le coup d'envoi des fêtes de fin d'année. Best Buy, Macy's, Walmart ou encore Nordstrom avancent de 0,57%, à 2,07% alors que selon une étude les Américains prévoient de dépenser en moyenne 875 dollars (801 euros) en achats sur la période des fêtes. "Des sociétés comme Walmart et Best Buy ont fait état d'une environnement où la demande s'affaiblit, suggérant potentiellement un quatrième trimestre décevant", note toutefois Joshua Mahoney, chef analyste marchés chez Scope Markets. "Néanmoins, comme les habitudes de consommation sont restées fortes tout au long de cette année, il y a de fortes chances que les consommateurs profitent des soldes lorsque cela est possible pour tenter de maintenir leur niveau de vie", a-t-il ajouté. Dans les autres valeurs, Nvidia recule de 0,30%, le groupe ayant informé ses clients chinois du report du lancement au premier trimestre 2024 de sa puce H20, conçue pour se conformer aux règles en matière d'exportation dictées par Washington, selon des sources. Le fabricant d'aspirateurs autonomes iRobot s'envole de 32,03%, trois sources ayant indiqué à Reuters qu'Amazon (+0,21%) était sur le point d'obtenir le feu vert de la Commission européenne concernant l'acquisition du groupe. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)