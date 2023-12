Wall Street ouvre stable en l'absence de nouveaux catalyseurs

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert sans grand changement mercredi en l'absence de nouveaux catalyseurs permettant de maintenir l'optimisme sur les taux d'intérêt, qui ont rapproché le S&P 500 de son plus haut niveau historique la veille. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 16,81 points, soit 0,04%, à 37.528,52 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,03% à 4.773,54 points. Le Nasdaq Composite prend 0,12%, soit 17,74 points, à 15.092,32. Après huit semaines consécutives de gains et un niveau de clôture du S&P 500 proche d'un record mardi, Wall Street interrompt sa hausse alors que le ralentissement de l'inflation se rapproche de l'objectif de 2% de la Fed. "Les actions semblent prêtes à terminer l'année en bonne forme, le thème de la désinflation continuant à alimenter le rallye des actifs mondiaux risqués", explique Raffi Boyadjian, analyste chez XM. Aux valeurs, Coherus Biosciences prend 23,4% après que l'agence américaine du médicament (FDA) a approuvé son dispositif d'administration de médicaments, tandis qu'Iovance Biotherapeutics perd 20% après que la même agence a suspendu son essai clinique sur une thérapie pour un type de cancer du poumon. Le mineur de bitcoins Bit Digital progresse de 10,6% après avoir annoncé prévoir de doubler son parc d'ordinateurs de minage de cryptomonnaies. Le développeur de médicaments Reneo Pharmaceuticals bondit de 14,3% après que Concentra Biosciences a soumis une proposition d'acquisition de 100% des capitaux propres pour 1,80 dollars par action. (Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)