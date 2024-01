Wall Street ouvre stable après un rapport sur l'emploi mitigé aux USA

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert sur une note quasiment stable vendredi, résistant à la pression baissière malgré la publication d'un rapport mensuel sur l'emploi américain qui montre des créations de postes plus élevées que prévu, ce qui pourrait amener la Réserve fédérale américaine (Fed) à retarder le calendrier de la baisse de ses taux d'intérêt. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones grignote 30,94 points, soit 0,08%, à 37.471,28 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,20% à 4.698,15 points. Le Nasdaq Composite prend 0,18%, soit 26,49 points, à 14.536,79. Une heure avant l'ouverture de Wall Street, le département américain du Travail a fait état de 216.000 créations d'emplois non-agricoles le mois dernier alors que alors que les économistes interrogés par Reuters en prévoyaient en moyenne seulement 170.000. Le taux de chômage est cependant resté stable, à 3,7%, et la hausse du salaire horaire moyen a affiché la même progression qu'en novembre (+0,4%). "Ce rapport repousse certainement un peu les attentes (sur les taux) et mai est probablement une bonne hypothèse de base à retenir désormais pour des baisses de taux", a déclaré Ross Mayfield, stratège chez Baird. Les marchés monétaires de leur côté tablent désormais avec une probabilité de seulement 57% sur une réduction du coût du crédit d'au moins 25 points de base en mars, contre une probabilité de 65% avant la publication des chiffres sur l'emploi. Sur le marché obligataire, le rendement du dix ans se tend, prenant plus de cinq points de base, à 4,0438%, à un sommet de trois semaines. Aux valeurs, Tesla cède 0,28%, le constructeur de véhicules électriques devant effectuer un rappel de 1,62 million de véhicules en Chine. Applied Therapeutics plonge de 27,96%, son traitement contre les maladies cardiaques ayant affiché des résultats décevants lors d'un essai clinique. Côté hausse, Costco Wholesale prend 1,33% après la publication par le groupe de solides ventes en décembre. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Zhifan Liu)