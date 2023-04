Wall Street ouvre sans tendance avant la publication de nouveaux indicateurs

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert sans direction claire mardi alors que les investisseurs attendent la publication de nouveaux indicateurs aux États-Unis pour évaluer les projets de resserrement monétaire de la Réserve fédérale (Fed). Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 8,25 points, soit 0,02% à 33.592,90 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,11% à 4.129,22 points. Le Nasdaq Composite prend 0,14%, soit 17,37 points, à 12.206,82 points. Le marché réajuste ses prévisions concernant l'inflation après que l'OPEP+ a annoncé dimanche de nouvelles réductions de la production de pétrole à partir du mois de mai, ce qui a entraîné une hausse des prix du brut et jeté un voile sur les attentes selon lesquelles la Fed pourrait bientôt mettre un terme à sa politique de resserrement monétaire. Dans ce contexte de recherche d'indices, les investisseurs surveilleront de près à 1400 GMT la publication par le Département du Travail américan de l'enquête "Jolts" sur les offres d'emploi aux Etats-Unis en février, qui devrait montrer un recul, ainsi qu'un rapport séparé sur les commandes à l'industrie, prévu à la même heure et qui devrait également être en baisse. "Cela signifierait que la guerre contre l'inflation fonctionne", a déclaré Sam Stovall, strategist en chef chez CFRA Research. Des signes de ralentissement de l'inflation et de l'économie américaine ont été observés lors de la publication vendredi de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) aux Etats-Unis, l'indicateur sur les prix privilégié par la Fed, ainsi que celle de l'indice ISM de l'activité manufacturière lundi. Aux valeurs, le secteur de l'énergie continue à progresser mardi, soutenu par la hausse des prix du pétrole qui, selon certains analystes, pourraient facilement dépasser les 100 dollars le baril. Chevron et Exxon Mobil sont en hausse de 0,3% et 0,1% dans les premiers échanges à New York. Tesla, dont les ventes de véhicules électriques fabriqués en Chine ont grimpé de 35% en mars sur un an selon l'Association chinoise des voitures particulières (CPCA), gagne 1,7%. Virgin Orbit Holdings chute de 21,4% après avoir demandé à être placé sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, faute d'avoir pu obtenir un financement à long terme. AMC Entertainment recule 19,3% après que la chaîne de cinémas a déclaré avoir accepté de régler un litige et de procéder à la conversion de ses actions privilégiées en actions ordinaires. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)