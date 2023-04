Wall Street ouvre sans direction, prudence avant l'inflation américaine

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert sans direction mardi, dans un contexte de prudence avant la publication des données sur l'inflation américaine et le début, plus tard cette semaine, de la saison de résultats des entreprises américaines. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 61,41 points, soit 0,18%, à 33.647,93 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,08% à 4.112,47 points. Le Nasdaq Composite cède pour sa part 0,07%, soit 8,33 points, à 12.076,03. Les données sur la création d'emplois aux Etats-Unis publiées vendredi ont montré que le marché du travail reste solide, ce qui a encore renforcé les attentes d'un relèvement des taux de 25 points de base en mai par la Réserve fédérale américaine (Fed). Cela marque un changement par rapport aux attentes sur une éventuelle pause dans le resserrement de la politique de la Fed à la suite d'une série de données économiques faibles récentes et la tourmente déclenchée en mars par l'effondrement de deux banques régionales. Tous les regards sont tournés vers la publication, mercredi, des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois de mars, qui devraient ralentir pour afficher une hausse de 5,2% après 6% en février. L'inflation sous-jacente, très surveillée, devrait toutefois accélérer à 5,6%, après 5,5% en février. Les grandes banques américaines Citigroup, JPMorgan et Wells Fargo donneront par ailleurs vendredi le coup d'envoi à une nouvelle saison de résultats, les investisseurs étant à l'affût de tous les détails susceptibles de donner des indications sur la santé globale du secteur. Aux valeurs, Boeing, qui prévoit de ramener la production de son 737 MAX à son rythme de 2019, d'ici janvier 2025, avance de 1,2%. CarMax gagne 8,4% après que le détaillant de voitures d'occasion a annoncé un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations. Coinbase Global et Riot Platforms progressent de 2,3% et 3,8% alors que le bitcoin a dépassé le niveau des 30.000 dollars pour la première fois en 10 mois. Moderna, qui a dit mardi qu'il était trop tôt pour déterminer l'efficacité de son vaccin contre la grippe, recule de 4,7%. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)