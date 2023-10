Wall Street ouvre sans direction, entre indicateurs et résultats

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les Bourses américaines hésitent à l'ouverture vendredi, après des indicateurs témoignant de la robustesse de la consommation américaine mais soutenues par la bonne performance des valeurs technologiques. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 46,17 points, soit 0,14% à 32.738,13 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,40% à 4.153,58 points. Le Nasdaq Composite prend 0,99% soit 123,08 points, à 12.718,687. Les dépenses des ménages américains ont progressé plus que prévu en septembre alors que l'inflation reste élevée, selon des données publiées vendredi par le département du Commerce. Les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l'activité économique américaine, ont augmenté en données ajustées de 0,7% le mois dernier, contre une progression de 0,4% en août, tandis que la hausse de l'inflation PCE a été stable d'un mois sur l'autre, à 3,4% sur un an en septembre. Les marchés s'inquiètent des implications de ces indicateurs, qui pourraient pousser la Réserve fédérale à maintenir sa politique monétaire en territoire restrictif jusqu'à ce que l'activité soit de nouveau sous contrôle. Les bons résultats d'Amazon encouragent néanmoins les valeurs technologiques. Aux valeurs, Amazon.com gagne 5,84% après avoir dit jeudi s'attendre à un bond de son chiffre d'affaires et de son bénéfice au quatrième trimestre. Intel gagne 6,98%, après avoir dit anticiper un chiffre d'affaires sur la période octobre-décembre supérieur aux estimations de Wall Street, affichant son optimisme sur un rebond des commandes pour ses semi-conducteurs. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)