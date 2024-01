Wall Street ouvre mitigée, tiraillée entre résultats et indicateurs

Wall Street ouvre mitigée, tiraillée entre résultats et indicateurs













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert sur une note mitigée jeudi, soutenue par les résultats de TSMC mais prudente après la publication de plusieurs indicateurs suggérant que l'économie américaine demeure résistante - éloignant la perspective d'une baisse prochaine des taux d'intérêt par la Réserve fédérale. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 112,21 points, soit 0,28% à 37.161,52 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,40% à 4.758,04 points. Le Nasdaq Composite prend 1,01% soit 150,46 points, à 15.006,085. Les valeurs technologiques profitent des résultats trimestriels de TSMC, qui a annoncé jeudi anticiper une croissance de son chiffre d'affaires de plus de 20% cette année à la faveur d'une solide demande dans l'intelligence artificielle (IA). Le thème de l'IA a fortement contribué à la hausse des marchés actions aux Etats-Unis l'an dernier, et pourrait se révéler de nouveau porteur en 2024. Les marchés digèrent par ailleurs une salve de nouveaux indicateurs, dont les nouvelles constructions de logement aux Etats-Unis, l'indicateur de sentiment "Philly Fed" et les nouvelles inscriptions au chômage pour la semaine au 13 janvier. Ces indicateurs s'ajoutent à une liste de données montrant que l'économie américaine demeure résistante malgré les hausses de taux, ce qui pourrait pousser la Réserve fédérale à maintenir ses taux directeurs à un niveau restrictif plus longtemps qu'anticipé. Les investisseurs seront par ailleurs attentifs aux déclarations du président de la Réserve fédérale d'Atlanta Raphael Bostic, qui s'exprimera à 17h05 GMT. Aux valeurs, TSMC gagne 8,5% après ses résultats trimestriels. Le groupe entraîne les valeurs liées aux semiconducteurs dans son sillage, Nvidia progressant notamment de 2,2%. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)