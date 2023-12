Wall Street ouvre mitigée après les PPI, prudence avant la Fed

PARIS (Reuters) - Les Bourses américaines ont ouvert hésitantes mercredi à Wall Street, faisant preuve de prudence avant la conférence de presse de la Réserve fédérale même si elles ont salué l'indicateur des prix à la production en recul pour novembre. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 21,44 points, soit 0,06% à 36.556,50 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,07% à 4.646,98 points. Le Nasdaq Composite prend 0,32% soit 46,57 points, à 14.579,969. L'indicateur des prix à la production industrielle s'est affiché en croissance de 0,9% sur un an en novembre, selon les données publiées par le département du Travail mercredi, sous le consensus d'une croissance de 1%. Le ralentissement des prix à la production montre que le processus de désinflation se poursuit, alors que la banque centrale américaine doit annoncer à 19h00 GMT mercredi sa décision sur ses taux d'intérêts. Une inflation globalement en recul et une activité qui commence à montrer des signes d'essoufflement plaident pour un maintien du taux de la Fed à son niveau actuel - une fourchette de 5,25-5,5% - mais les marchés seront attentifs aux commentaires que le président de l'institution, Jerome Powell, formulera à cette occasion. Le responsable pourrait en effet garder un ton restrictif et chercher à recadrer les anticipations de marchés : l'assouplissement des conditions financières complique le travail de la banque centrale en limitant le ralentissement de l'activité. Aux valeurs, Pfizer recule de 7,98% après avoir annoncé mercredi prévoir un bénéfice et un chiffre d'affaires pour 2024 inférieurs aux attentes de Wall Street. Tesla va rappeler un peu plus de deux millions de véhicules aux États-Unis afin d'installer de nouveaux dispositifs pour empêcher une mauvaise utilisation de son système d'aide à la conduite Autopilot, ce qui fait trébucher le groupe de 0,98%. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)