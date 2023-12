Wall Street ouvre mitigée à l'entame d'une semaine chargée

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les Bourses américaines ont ouvert mitigées lundi à Wall Street avant la publication de l'inflation CPI mardi et la prochaine réunion de la Réserve fédérale mercredi. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 42,84 points, soit 0,12% à 36.290,71 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,15% à 4.597,33 points. Le Nasdaq Composite cède 0,44% soit 63,84 points, à 14.340,128. Les investisseurs font montre de prudence à l'entame d'une semaine chargée en indicateurs aux Etats-Unis. La donnée la plus attendue sera l'inflation CPI pour novembre, qui permettra d'éclairer le déroulement du processus de désinflation, alors que les effets de base sur l'énergie se dissipent et que le ralentissement des marchés du logement ne filtre pas encore dans la dynamique des prix. Les prix à la production, mercredi, les ventes au détail, jeudi, et la production industrielle vendredi sont également attendus. La réunion de politique monétaire de la Fed mercredi sera l'autre grand rendez-vous de la semaine : le ralentissement de l'inflation écarte le risque de nouvelles hausses de taux, selon les marchés de swaps, mais le gouverneur de la banque centrale, Jerome Powell, pourrait adopter un ton restrictif et insister sur le fait que l'assouplissement des conditions financières est encore lointain. Aux valeurs, Cigna bondit de 15,8% après avoir renoncé à son projet de rachat d'Humana et annoncé dimanche son intention de racheter pour 10 milliards de dollars supplémentaires de ses actions. Jefferies a relevé sa recommandation sur le titre de "conserver" à "acheter". Humana prend 0,29%. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)