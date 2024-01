Wall Street ouvre hésitante, Fed et indicateurs en vue

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mardi à Wall Street, avant la publication de plusieurs indicateurs et la prochaine décision de politique monétaire de la Réserve fédérale. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 61,67 points, soit 0,16% à 38.271,78 points et le Standard & Poor's 500, plus large, s'affiche sans direction nette à 4.923,83 points. Le Nasdaq Composite cède 0,11% soit 16,72 points, à 15.611,328. L'enquête Jolt sur les créations d'emploi est attendue pour 15h00 GMT, le premier indicateur sur l'emploi de la semaine. La publication des données sur les marchés du travail culminera vendredi avec le rapport mensuel sur l'emploi publié par le département du travail, alors que les pressions sur l'emploi ont été l'un des principaux facteurs d'inflation ces derniers mois. L'indicateur est d'autant plus important qu'il précède la prochaine réunion de la Fed, mercredi, qui devrait maintenir ses taux à leurs niveaux actuels. Pour autant, les investisseurs seront attentifs aux déclarations du gouverneur de la banque centrale, Jerome Powell, qui pourrait donner davantage d'indications sur la trajectoire des taux en 2024. Aux valeurs, Super Micro Computer bondit de 8,25% après avoir relevé ses prévisions sur l’année bien au-delà du consensus. Les valeurs liées à l'intelligence artificielle augmentent dans son sillage, Nvidia gagnant 0,47%, Microsoft 0,37%. UPS perd 6,95% après avoir annoncé prévoir un chiffre d'affaires inférieur au consensus mardi. Fedex recule de 1,73%. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)