Wall Street ouvre hésitante dans l'attente de la Fed

PARIS (Reuters) - Les Bourses américaines ouvrent dispersées mercredi à Wall Street, animées par plusieurs résultats d'entreprises avant la prochaine décision de la Réserve fédérale. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 77,27 points, soit 0,20% à 38.544,58 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,46% à 4.897,92 points. Le Nasdaq Composite cède 1,20% soit 185,71 points, à 15.324,188, sous la pression du recul des valeurs technologiques. Les résultats de Microsoft ont été supérieurs aux attentes des investisseurs, mais la hausse des coûts liés à l'IA pèse sur le titre. Alphabet a, de son côté, annoncé des chiffres inférieurs au consensus, tandis que le repli d'Advanced Micro Devices, qui a annoncé une prévision de son chiffre d'affaires sous les attentes au premier trimestre, fait pression sur l'ensemble des valeurs liées aux semi-conducteurs. La volatilité sur les marchés devrait néanmoins rester limitée alors que les investisseurs se positionnent pour la prochaine réunion de la Réserve fédérale. La banque centrale annoncera à 19h00 GMT sa décision sur les taux, qu'elle devrait maintenir à ses niveaux actuels. Les investisseurs seront néanmoins attentifs aux commentaires que pourrait faire Jerome Powell, le président de l'institution, sur la réduction du bilan de la banque centrale. La Fed doit à la fois piloter la baisse du bilan tout en assurant "un régime de liquidités abondantes", selon le compte rendu de la réunion de décembre. Les éléments que pourrait apporter Jerome Powell sur la conjoncture économique, en particulier sur les tensions salariales alors que les derniers chiffres de l'emploi privés se sont affichés moins forts que prévu, sont également attendus de pied ferme. Aux valeurs, Alphabet perd 5,3%. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Zhifan Liu)