Wall Street ouvre hésitante avant les "minutes" de la Fed

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert sans grand changement mercredi, la prudence dominant avant la publication attendue dans la soirée du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed). Ces "minutes" pourraient donner des indices sur la trajectoire à venir des taux aux Etats-Unis alors que la résistance de l'économie américaine plaide pour une politique restrictive prolongée. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones est pratiquement stable, à 34.950,73 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,08% à 4.433,40 points. Le Nasdaq Composite cède 0,45% à 13.576,38 points. Les trois indices ont fini en repli de plus de 1% mardi après des données sur les ventes au détail aux Etats-Unis supérieures aux attentes qui ont alimenté les craintes que les taux d'intérêt restent élevés plus longtemps qu'anticipé. Les chiffres de la production industrielle pour le mois de juillet, publiés juste avant l'ouverture, sont aussi ressortis au-delà des attentes, avec une hausse de 1% contre +0,3% attendu. Aux valeurs, Target se distingue avec un bond de 4,9%, les résultats trimestriels meilleurs que prévu du géant de la distribution éclipsant l'abaissement de ses prévisions annuelles. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)