Wall Street ouvre hésitante après une salve d'indicateurs

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert vendredi sur une note mitigée après la publication ces derniers jours de nombreux indicateurs économiques suggérant un ralentissement de l'économie américaine, un scénario qui conforte les anticipations de fin du cycle de resserrement monétaire de la Réserve fédérale (Fed). Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones ne montre pas de direction marquée et s'affiche à 34.939,82 points comme le Standard & Poor's 500, plus large, qui se maintient à 4.508,36 points. Le Nasdaq Composite cède 0,10% soit 14,71 points, à 14.098,965 points. La semaine a été riche en publication d'indicateurs économiques: l'inflation, mardi, a été moins forte que prévu, tandis que les chiffres des ventes au détail, de la production industrielle et des importations se sont tous affichés en repli, suggérant que les hausses de taux de la Fed font enfin ralentir l'activité américaine. Autre élément important, les marchés du travail s'affaiblissent: l'indice "Empire State" et "Philly Fed", deux indicateurs avancés, montrent des perspectives d'emploi en dégradation, tandis que le nombre de nouvelles inscriptions au chômage a progressé plus que prévu. Toutes ces données appuient le scénario d'une fin des hausses de taux de la Fed et un assouplissement de la politique monétaire plus important qu'annoncé par la banque centrale en 2024, afin de soutenir une activité en ralentissement. Aux valeurs, Applied Materials chute de 6,5%, le fabricant d'équipements de semi-conducteurs faisant l'objet d'une enquête pour des livraisons au fabricant chinois de puces SMIC via la Corée du Sud en violation présumée des règles américaines à l'exportation. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)