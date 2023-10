Wall Street ouvre encore en baisse, inquiet des implications du PIB

PARIS (Reuters) - Les Bourses américaines déclinent jeudi à Wall Street, sous la pression de résultats décevants et d'un chiffre du PIB en forte hausse sur un an. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 36,51 points, soit 0,11% à 32.999,42 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,37% à 4.171,18 points. Le Nasdaq Composite cède 0,41% soit 52,47 points, à 12.768,749. Le PIB américain au troisième trimestre a surpris à la hausse, sa croissance sur un an atteignant 4,9% contre 4,3% prévu par le consensus. L'indicateur témoigne de la résistance de l'économie américaine aux hausses de taux, ce qui inquiète les marchés: la Réserve fédérale, qui se réunit le 1er novembre, pourrait avoir à maintenir ses taux à un niveau restrictif plus longtemps qu'anticipé, voire durcir davantage ses taux. Néanmoins, les inscriptions au chômage ont progressé sur une semaine. Ajoutant à la prudence, l'inflation PCE est attendue vendredi, alors qu'il s'agit de l'indicateur de la dynamique des prix le plus suivi par la banque centrale américaine. Les résultats de Meta Platforms ont été jugés décevants, après ceux d'Alphabet publiés mardi qui ont aussi été inférieurs aux attentes, ce qui pèse sur les valeurs technologiques. Aux valeurs, Meta Platforms abandonne 1,85% après avoir publié mercredi un chiffre d'affaires sur la période juillet-septembre supérieur aux attentes, tout en prévenant d'une accélération de ses dépenses l'an prochain et de pressions réglementaires supplémentaires. IBM avance de 3,8% après avoir publié un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre légèrement supérieur aux attentes de Wall Street mercredi, soutenu par une demande stable pour ses solutions logicielles et une activité plus forte que prévu dans le secteur des ordinateurs. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Jean-Stéphane Brosse)