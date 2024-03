Wall Street ouvre en recul avant l'ISM

PARIS (Reuters) - La Bourse de New-York a ouvert en baisse mardi avant un indicateur d'activité des services très attendu et alors qu'une salve d'indicateurs et d'évènements de politique monétaire animeront les échanges cette semaine. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 99,21 points, soit 0,25% à 38.890,62 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,43% à 5.108,75 points. Le Nasdaq Composite cède 0,84% soit 135,42 points, à 16.072,09. L'indicateur ISM des services pour février est attendu à 15h00 GMT, et devrait montrer que l'activité demeure en expansion dans le secteur tertiaire. Alors que la dynamique du prix des biens manufacturés et de l'énergie est redevenue compatible avec l'objectif d'inflation de 2% de la Réserve fédérale, l'inflation des services demeure résistante. A lire aussi... Un indicateur plus fort que prévu serait une mauvaise surprise et pourrait inciter les marchés à revoir à la baisse leurs anticipations d'assouplissement monétaire en 2024. Plusieurs indicateurs sur les marchés du travail, le Livre beige de la Fed et deux discours du président de l'institution, Jerome Powell, sont attendus à partir de mercredi. Aux valeurs, Apple perd 2,2% en réaction à un rapport du cabinet d'études Counterpoint selon lequel les ventes d'iPhone du groupe en Chine ont chuté de 24% sur un an au cours des six premières semaines de cette année. Advanced Micro Devices cède 2,6% après une information de l'agence Bloomberg selon laquelle l'administration américaine veut bloquer les efforts du groupe pour développer et commercialiser une puce destinée à l'intelligence artificielle pour le marché chinois. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)