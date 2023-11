Wall Street ouvre en petite hausse en attendant la Fed

Wall Street ouvre en petite hausse en attendant la Fed













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en petite hausse mercredi, les investisseurs restant prudents avant la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) et alors que la saison des résultats des entreprises bat son plein. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 40,33 points, soit 0,12%, à 33.093,2 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,20% à 4.202,01 points. Le Nasdaq Composite prend 0,28%, soit 35,80 points, à 12.887,04 points. Même si la Fed devrait maintenir sa politique inchangée mercredi, les investisseurs seront à l'affût de tout indice sur la durée pendant laquelle la banque centrale pourrait maintenir les taux élevés lorsque le président Jerome Powell s'exprimera à 1830 GMT. La position de la Fed sera d'autant plus surveillée que les marchés boursiers ont connu un fort recul en octobre en raison de la hausse des rendements des bons du Trésor, du conflit au Moyen-Orient et des résultats mitigés des entreprises. Le département du Trésor a en outre annoncé mercredi qu'il prévoyait d'augmenter "progressivement" la taille de la plupart de ses adjudications de dette au cours du trimestre allant de novembre 2023 à janvier 2024, ce qui a fait reculer le rendement de référence du Trésor à 10 ans. "Une partie du moteur de la hausse des rendements au cours de la période septembre-octobre était vraiment l'offre, de sorte que l'annonce d'aujourd'hui est devenue extrêmement importante pour les participants au marché", a déclaré Art Hogan, analyste chez B. Riley Wealth. Aux valeurs, le fabricant de cosmétiques Estee Lauder recule de 15% après avoir réduit ses perspectives annuelles de bénéfices. CVS Health, dont le bénéfice trimestriel a dépassé les estimations, a néanmoins fait état d'une hausse des coûts médicaux dans son activité d'assurance maladie et perd 5% à l'ouverture. (Rédigé par Diana Mandiá)