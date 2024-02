Wall Street ouvre en petite hausse au lendemain du record de Nvidia

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en petite hausse vendredi, reprenant son souffle après le rally provoqué la veille par les résultats de Nvidia. Dans les premiers échanges et après leurs records de clôture jeudi, l'indice Dow Jones gagne 91,53 points, soit 0,23% à 39.160,64 points, et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,39% à 5.102,19 points. Le Nasdaq Composite prend 0,34%, soit 54,08 points, à 16.095,70 points. Wall Street entame sa dernière séance de la semaine sur une note plus calme après l'enthousiasme suscité la veille par les résultats trimestriels du fabricant de semi-conducteurs Nvidia, notamment en raison de la forte demande pour ses puces de pointe utilisées pour l'intelligence artificielle (IA). A lire aussi... L'action du groupe, dont la valorisation a bondi de 277 milliards de dollars lors de la séance de jeudi, prend vendredi 2,8% à l'ouverture et atteint une capitalisation boursière de 2.000 milliards de dollars pour la première fois de son histoire. "Le rallye d'hier était exceptionnel et maintenant les marchés consolident", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote Bank, tout en ajoutant que l'élan de l'IA devrait persister cette année. Aux valeurs, Warner Bros Discovery perd 10,2% après avoir annoncé une perte trimestrielle plus importante que prévu, le conglomérat ayant dû faire face aux conséquences des deux grèves à Hollywood et à la faiblesse du marché publicitaire. La société d'exploration Intuitive Machines spatiale est en hausse de 30,4% après qu'un vaisseau spatial construit et piloté par le groupe a atterri près du pôle Sud de la Lune. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)