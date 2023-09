Wall Street ouvre en ordre dispersé en attendant la Fed

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert sur une note hésitante lundi sur fond de repli des valeurs technologiques et de croissance et de hausse des rendements obligataires alors que la Réserve fédérale doit entamer mardi une réunion de deux jours de politique monétaire. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones avance de 35,94 points, soit 0,1%, à 34.654,18 points, tandis que le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,04% à 4.448,53 points. Le Nasdaq Composite cède 0,07%, soit 8,948 points, à 13.699,387. Après la Banque centrale européenne (BCE) la semaine dernière et avant plusieurs autres banques centrales en Europe, la Fed doit rendre mercredi ses décisions de politique monétaire. Si le consensus des traders table sur un statu quo sur les taux d'intérêt pour cette réunion, l'incertitude demeure en revanche concernant la décision de la Fed lors de la prochaine réunion, en novembre. Les investisseurs sont aussi à l'affût des projections de la Fed concernant la conjoncture après une série de données qui ont récemment éloigné le spectre d'une récession. Goldman Sachs, à l'image d'autres banques d'investissement comme JP Morgan ou Janus Henderson Investors, s'attend à ce que la Fed relève ses projections de croissance économique cette semaine. Aux valeurs, Microsoft, Meta Platforms META.O et Alphabet sont dans le rouge. Les fabricants de puces Nvidia, Broadcom, Qualcomm et Marvel Technology reculent de 0,2% à 1,8% alors que Bernstein a entamé le suivi d'Arm Holdings (-6,0%) à "sous-performance". Le rendement des Treasuries à dix ans prend plus de deux points de base, à 4,34%. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)