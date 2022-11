Wall Street ouvre en ordre dispersé, Best Buy en soutien

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mardi avec un regain d'appétit pour le risque qui profite au Dow Jones et au S&P-500 après de solides résultats d'entreprises et les déclarations jugées moins restrictives de plusieurs responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Une dizaine de minutes après les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 143,51 points, soit 0,43%, à 33.843,79 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,18% à 3.957,39 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,38%, soit 41,412 points, à 10.983,09.

La présidente de la Réserve fédérale de San Francisco, Mary Daly, a souligné lundi soir que la banque centrale américaine devait se montrer prudente pour éviter un "ralentissement douloureux", tandis que son homologue de l'antenne Cleveland Loretta Mester s'est prononcée en faveur d'un relèvement réduit des taux d'intérêt en décembre.

En attendant les propos prévus ce mardi de James Bullard et d'Esther George, deux autres responsables de la Fed, et les "minutes" de la réunion de novembre de la banque centrale, attendues mercredi à 19h00 GMT, les marchés tablent pour le moment sur une hausse limitée de 50 points de base des taux de la Fed en décembre.

Les transactions seront par ailleurs limitées cette semaine, Wall Street étant fermée jeudi pour la fête de Thanksgiving et la séance de vendredi étant écourtée.

Aux valeurs, Best Buy bondit de 9,79% après avoir réduit sa prévision de baisse des ventes d'environ 11% à 10% pour l'ensemble de l'année, le groupe comptant sur des remises pour atténuer le ralentissement de la demande lié à l'inflation.

Dell recule de 0,3% dans un contexte de décélération des achats de PC, le chiffre d'affaires total du groupe ayant baissé de 6% au troisième trimestre.

La révision à la baisse de la prévision de chiffre d'affaires annuel de Zoom (-8,63%) est également sanctionnée.

Les résultats et perspectives d'American Eagle Outfitters (+14,23%) et d'Analog Devices (+3,12%) sont salués, tandis que Walgreens, dont l'action prend 1,91%, bénéficie du relèvement de la recommandation de Cowen & Company à "surperformance".

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)