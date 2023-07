Wall Street ouvre en ordre dispersé après les ventes au détail et les banques

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mardi, les investisseurs digérant des résultats contrastés de grandes banques américaines et un indicateur mitigé des ventes au détail aux Etats-Unis. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones progresse de 69,14 points, soit 0,2%, à 34.654,49 points, tandis que le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,02% à 4.521,59 points. Le Nasdaq Composite cède 0,36%, soit 50,93 points, à 14.194,01. Une heure avant l'ouverture de Wall Street, les données publiées par le département américain du Commerce ont montré que la croissance des ventes au détail aux Etats-Unis avait ralenti (0,2%) en juin mais que l'indicateur de base était resté solide (+0,6%), tandis que les dépenses de consommation avaient probablement continué de progresser. Ces données suggèrent que l'économie devrait se maintenir à flot au deuxième trimestre malgré une hausse de 500 points de base des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed) depuis mars 2022, le cycle de resserrement monétaire le plus rapide en plus de 40 ans. La Fed se réunit la semaine prochaine et une nouvelle hausse de ses taux est attendue, mais les traders continuent d'anticiper que celle-ci sera la dernière du cycle avant une baisse du coût du crédit prévu l'an prochain. Au chapitre microéconomie, Bank of America a fait état mardi d'un bond près de 20% de son bénéfice au deuxième trimestre, tandis que celui de Morgan Stanley a chuté de 18%, plombé par la banque d'investissement. L'action du premier avance de 2,46% à Wall Street, tandis que le second progresse de 2,54%, le revenu net d'intérêt étant ressorti au-dessus des attentes. L'indice du secteur des banques, qui accuse une baisse de 5,2% depuis le début de l'année, sous-performant la progression du S&P-500 (+17,8%), gagne 0,74%. Dans les autres publications du jour, Lockheed Martin prend 1,60% à la faveur du relèvement de ses prévisions annuelles de bénéfice et de chiffre d'affaires. Pinterest bondit de 4,21%, Evercore ISI étant passé à "surperformance" sur le site de réseau social. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)