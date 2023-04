Wall Street ouvre en ordre dispersé après l'enquête ADP sur l'emploi

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mercredi après des données sur l'emploi plus faibles que prévu qui alimentent les craintes sur l'économie à la suite du relèvement accéléré des taux de la Réserve fédérale ces derniers mois. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 0,16% à 33.454,26 points tandis que le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,16% à 4.094,31 points. Le Nasdaq Composite cède 0,53% à 12.060,28 points. L'enquête mensuelle de l'institut ADP a montré que le secteur privé aux Etats-Unis avait créé 145.000 emplois en mars, moins que les 200.000 attendus par le consensus Reuters. L'enquête ADP est publiée deux jours avant le rapport mensuel du département du Travail qui devrait, selon le consensus Reuters, montrer un ralentissement des créations d'emploi à 240.000 en mars après 311.000 en février. Aux valeurs, Fedex avance de 3,5% après avoir annoncé un regroupement de ses activités de transport de marchandises et de ses divisions offrant d'autres services au sein d'une seule organisation dans le cadre de ses efforts de réduction des coûts. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)