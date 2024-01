Wall Street ouvre en ordre dispersé, animée par des résultats d'entreprises

Crédit photo © Reuters

par Augustin Turpin (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mardi, après l'optimisme qui a prévalu ces derniers jours, les investisseurs digérant plusieurs publications de résultats d'entreprises, dont celles jugées décevantes de General Electric et 3M. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 60,54 points, soit 0,16%, à 37.941,27 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,08% à 4.854,36 points. Le Nasdaq Composite prend 0,14%, soit 21,07 points, à 15.381,36. Le S&P 500 a clôturé lundi à un niveau record, pour la deuxième séance consécutive et le Dow Jones a dépassé pour la première fois la barre des 38.000 points. Alors qu'aucune publication d'indicateur ou de donnée économique clef n'est attendue dans la journée, les investisseurs sont à l'affut d'informations sur les perspectives des entreprises américaines. Parmi les publications du jour, 3M perd 8,8% et General Electric recule de 2,6% tandis que Procter & Gamble progresse de 5,1%. United Airlines prend 9,2% dans les premiers échanges après avoir présenté lundi des perspectives optimistes pour l'ensemble de l'année. Dans son sillage, American Airlines, Delta Airlines et Southwest Airlines prennent entre 4,1% et 5,2%. (Rédigé par Augustin Turpinn édité par Blandine Hénault)