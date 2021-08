Wall Street ouvre en ordre dispersé

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York évolue sans tendance claire en début de séance mercredi, le Nasdaq inscrivant un record tandis que le Dow Jones cède un peu de terrain à deux jours du discours très attendu de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale.

Quelques minutes après le début des échanges, le Dow perd 69,56 points, soit 0,2%, à 35.296,7, le Standard & Poor's 500, plus large, est pratiquement inchangé à 4.486,63 et le Nasdaq Composite prend 0,17% à 15.044,73 après un plus haut historique à 15.050,60.

Le S&P-500 a enregistré mardi son cinquantième record de l'année après l'approbation par la Chambre des représentants du projet budgétaire de 3.500 milliards de dollars (2.980 milliards d'euros) de l'administration Biden. Les représentants se sont en outre mis d'accord pour voter d'ici au 27 septembre sur le plan d'investissement de 1.000 milliards dans les infrastructures des Etats-Unis.

Les incertitudes liées à la propagation du variant Delta du coronavirus et l'attente du discours que Jerome Powell doit prononcer vendredi sur la situation économique et la politique monétaire limitent toutefois la prise de risque.

Les valeurs bancaires, comme Goldman Sachs (+0,48%) ou JPMorgan Chase (+0,67%) profitent néanmoins de la remontée des rendements des bons du Trésor.

A la baisse, la chaîne de grands magasins Nordstrom chute de 15,05% après des résultats trimestriels inférieurs à ceux de plusieurs de ses concurrents, son chiffre d'affaires restant en retrait sur son niveau de 2019, avant la pandémie.

(Rédigé par Marc Angrand)