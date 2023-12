Wall Street ouvre en légère hausse, l'optimisme sur les taux persiste

Wall Street ouvre en légère hausse, l'optimisme sur les taux persiste













Crédit photo © Reuters

par Augustin Turpin (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, les espoirs d'une baisse anticipée des taux d'intérêts l'année prochaine ayant été confortés par la hausse plus importante que prévue des inscriptions au chômage. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 41,66 points, soit 0,11%, à 37.698,18 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,16% à 4.789,38 points. Le Nasdaq Composite prend 0,3%, soit 45,57 points, à 15.144,75. Après avoir terminé dans le vert mercredi, au terme d'une séance mitigée, les indices américains poursuivent leur trajectoire et devraient afficher des gains mensuels, trimestriels et annuels. L'attention se porte à présent sur le S&P 500. Une clôture supérieure au record de janvier, établi à 4796,56 points, confirmerait que l'indice phare est entré dans un marché haussier après avoir atteint le creux du marché baissier en octobre 2022. Les nouvelles inscriptions au chômage aux Etats-Unis la semaine dernière, le seul indicateur majeur attendu ce jeudi, se sont établies en dessus des attentes, à 218.000. La moyenne mobile sur quatre semaines a affiché une légère baisse à 212.000 contre 212.250 la semaine précédente. "(Les données) montrent des signes de ralentissement, ce qui plaide en faveur d'un assouplissement plus rapide de la part de la Fed", a déclaré Thomas Hayes, président du groupe de capital-investissement Great Hill Capital LLC. Selon le baromètre FedWatch de CME Group, les marchés financiers tablent avec une probabilité d'environ 86 % sur une baisse des taux de la Fed d'au moins 25 points de base en mars. Aux valeurs, les groupes chinois cotés aux Etats-Unis Alibaba, Pinduoduo, et JD.COM progressent de 1,9%, 1,8% et 4,8% respectivement. Cingulate s'envole de 198,7% après avoir clôturé en hausse de 100% mercredi, sans raison apparente, bien que la société biopharmaceutique ait annoncé ce jeudi avoir reçu des directives de l'agence du médicament américaine concernant son programme clinique pour le Ctx-1301. (Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)