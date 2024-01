Wall Street ouvre en légère hausse en attendant la Fed

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en légère hausse lundi mais sans grande conviction, le contexte étant à l'attentisme à la veille de la réunion de deux jours de la Réserve fédérale américaine (Fed). Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 45,8 points, soit 0,12%, à 38.155,23 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,09% à 4.895,85 points. Le Nasdaq Composite prend 0,11%, soit 17,40 points, à 15.472,76. La Fed doit rendre mercredi ses décisions de politique monétaire à l'issue de deux jours de débat du FOMC. Si un nouveau statu quo sur les taux des fonds fédéraux à leur niveau actuel ne fait guère l'objet de doutes, les investisseurs seront en revanche à l'affût de signes susceptibles d'indiquer le calendrier de la première baisse dans le cycle de durcissement monétaire entamée en mars 2022, ainsi que des projections économiques de la banque. Les traders tablent majoritairement sur une baisse des taux de la Fed en juin, mais certains estiment qu'elle pourrait intervenir dès le mois de mars. Outre la politique économique, le marché attend également cette semaine les publications de grandes entreprises comme Microsoft, Alphabet, Apple, Meta Platforms, Amazon, Exxon Mobil, Chevron, Merck, Pfizer ou encore Boeing. "Il y aura plus de volatilité à l'approche des publications des mégacapitalisations, le risque étant probablement à la baisse (...) car beaucoup de bonnes nouvelles ont déjà été intégrées dans les cours", prévient Art Hogan, chef stratège marchés chez B Riley Wealth. Aux valeurs, le fabricant d'aspirateurs autonomes iRobot plonge de 17,59% après avoir annoncé, dans une déclaration conjointe avec Amazon (+0,03%), l'abandon de leur projet de fusion face à l'opposition de la Commission européenne. Intel, dont l'action a dévissé vendredi de près de 12%, à la suite d'un avertissement sur ses prévisions, rebondit de 0,27%. Warner Bros Discovery perd 2,35%, Wells Fargo ayant abaissé sa recommandation à "pondération en ligne". * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)