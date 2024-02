Wall Street ouvre en légère hausse avec le secteur de la santé

Wall Street ouvre en légère hausse avec le secteur de la santé













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en légère hausse mardi après de solides résultats trimestriels dans le secteur de la santé, mais la tendance demeure fragile dans l'attente de nouveaux commentaires de responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui ont fait monter la veille les rendements obligataires. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 63,24 points, soit 0,16%, à 38.443,36 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,17% à 4.951,6 points. Le Nasdaq Composite prend 0,19%, soit 29,34 points, à 15 627,02. En l'absence d'indicateurs macroéconomiques majeurs pour cette séance, les investisseurs ont le regard tourné essentiellement vers les interventions attendues de responsables de la Fed, notamment Loretta Mester, membre votant cette année du FOMC. La veille, l'appel à la "prudence" du président de la Fed, Jerome Powell, sur des baisses de taux attendues par les marchés, a fait bondir le rendement des Treasuries à dix ans de 13 points de base. Mardi, il s'affiche quasiment stable, à 4,1481%, ce qui offre un peu de soutien aux actions. Le marché est également porté par les résultats d'Eli Lilly (+2,29%), qui a annoncé mardi prévoir un bénéfice pour 2024 supérieur aux estimations de Wall Street, grâce à son traitement anti-obésité Zepbound et son médicament pour le diabète Mounjaro. L'indice de la santé sur le S&P-500 avance de 0,52% avec également GE Healthcare Technologies (+6,92%), qui a fait état d'un bénéfice trimestriel meilleur que prévu. Les valeurs industrielles sont également bien orientées dans le sillage de Dupont De Nemours (+4,83%), qui a battu mardi le consensus de Wall Street pour le quatrième trimestre et annoncé un nouveau programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars. Les groupes chinois Alibaba (+1,90%), JD.com (+4,55%), PDD Holdings (+2,74%) ou encore Tencent Music(+1,83%), profitent de spéculations sur un plan de relance en Chine, l'agence Bloomberg ayant rapporté que le président chinois Xi Jinping s'apprête à rencontrer les régulateurs financiers du pays. Côté baisse, FMC Corp chute de 11,33% en raison d'un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes et des prévisions pour 2024 faibles. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)