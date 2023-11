Wall Street ouvre en légère hausse avant un discours de Powell

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en légère hausse jeudi mais sans grande conviction, l'incertitude sur le calendrier d'une éventuelle baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) maintenant les marchés sous pression alors que le président de la banque centrale américaine doit s'exprimer dans la soirée. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 0,24 point, soit 0,04%, à 34.112,51 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse, lui aussi, de 0,04%, à 4.384,58 points. Le Nasdaq Composite prend 0,06%, soit 8,81 points, à 13.659,224. Un nouveau discours de Jerome Powell, le président de la Fed, est attendu à 19h00 GMT dans le cadre d'une conférence organisée par le Fonds monétaire international (FMI). La veille, s'exprimant dans le cadre de la R&S Centennial Conference de la Réserve fédérale, il s'est refusé à tout commentaire sur la politique monétaire. Une majorité de traders estiment que la Fed va garder ses taux inchangés jusqu'à la fin de l'année, mais la probabilité d'une première baisse du coût du crédit, de 25 points de base, d'ici mai 2024 est seulement d'environ 47%, selon le baromètre Fedtwatch de CME Group. "Le marché s'est laissé emporter par la rapidité avec laquelle il pensait que des réductions de taux d'intérêt seraient mises en oeuvre. Il a compris que de nouvelles hausses de taux étaient peu probables car (...) des réductions allaient bientôt arriver", note Stuart Cole, chef macroéconomiste chez Equiti Capital. "Mais cela n'a jamais été le cas et les commentaires de divers responsables de la banque centrale cette semaine ont vraiment ouvert les yeux sur ce sujet", a-t-il ajouté. Les rendements des bons du Trésor américain se tendent de nouveau jeudi, le dix ans gagnant plus de deux points de base, à 4,5333% et le deux ans environ 1,5 pdb, à 4,955%. Aux valeurs, des publications de sociétés animent les échanges, à commencer par Walt Disney qui avance de 5,78% à la faveur d'un bénéfice meilleur que prévu, tandis que l'opérateur de casinos MGM Resorts International prend 2,43% après des résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre. Côté baisse, ARM Holdings chute de 6,89%, le concepteur de puces anticipant des ventes inférieures aux attentes pour le trimestre en cours en raison notamment du report de la signature d'un important contrat de licence. AMC Entertainment plonge de 19,17% malgré un chiffre d'affaires supérieur aux attentes, l'exploitant de salles de cinéma ayant annoncé un projet de cession d'actions. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)