Wall Street ouvre en légère hausse avant la Fed

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi, tentant un timide rebond au lendemain de la chute de l'indice S&P-500 tombé en marché baissier, alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) entame une réunion de deux jours de politique monétaire qui pourrait déboucher sur une forte accélération du rythme de l'augmentation du coût du crédit.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 6,57 points, soit 0,02%, à 30.523,31 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,26% à 3.759,56 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,58%, soit 62,89 points, à 10.872,11.

De nombreux analystes tablent désormais sur une hausse de trois quarts de point des taux de la Fed qui entame ce mardi une réunion de politique monétaire de deux jours et l'achèvera par un communiqué mercredi à 18h00 GMT et une conférence de presse de son président, Jerome Powell, une demi-heure plus tard.

Ces anticipations de remontée rapide des taux ont plongé lundi l'indice S&P-500 dans une zone de "bear market" (marché baissier), soit un repli de plus de 20% par rapport à son pic de clôture du 3 janvier, ravivant le spectre d'une récession à court terme dans la tentative de la Fed de contrer une inflation galopante.

Une heure avant l'ouverture de Wall Street, la publication par le département américain du Travail d'une nouvelle statistique a confirmé que la hausse des prix à la production n'avait pas ralenti en mai, l'indice étant ressorti en augmentation de 0,8% d'un mois sur l'autre et de 10,8% en rythme annuel.

Dans ce contexte, le rebond à Wall Street mardi est essentiellement alimenté par des achats à bon compte sur plusieurs grandes valeurs technologiques et de croissance qui avaient beaucoup baissé ces derniers jours. Apple, Amazon, Microsoft et Tesla, gagnent entre 0,5% et 0,9%.

Le groupe informatique Oracle, en hausse de 12,5%, est porté par ses résultats trimestriels supérieurs aux attentes.

Les géants pétroliers comme Chevron (+1,4%), ExxonMobil (+1,5%), Marathon Oil (+2,9%) ou encore Occidental Petroleum (+2,3%) sont, quant à eux, recherchés dans le sillage du rebond des cours du brut, le Brent se traitant à 124 dollars le baril.

