Wall Street ouvre en légère baisse

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en légère baisse lundi, effaçant une petite partie de ses gains de vendredi, les investisseurs jouant la prudence à l'approche de l'échéance clé du 15 décembre dans le conflit commercial USA-Chine et avant la réunion de la Réserve fédérale.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones perd 23,66 points, soit 0,08%, à 27 991,4 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,02% à 3 145,42 points.

Le Nasdaq Composite cédait 0,07% à 8.650,86 points à l'ouverture.

Tous trois avaient gagné autour de 1% vendredi après les chiffres meilleurs qu'attendu de l'emploi aux Etats-Unis.

Les marchés sont à l'affût du moindre signe de détente sur le commerce entre les Etats-Unis et la Chine avant le 15 décembre, date à laquelle Washington menace de relever les droits de douane sur quelque 156 milliards de dollars (141 milliards d'euros) de produits chinois.

Lundi, le vice-ministre chinois du Commerce a dit espérer un accord "le plus vite possible". Mais c'est surtout l'annonce dimanche d'une nouvelle baisse des exportations chinoises en novembre, la quatrième d'affilée, qui retient l'attention et pèse sur le sentiment général.

Dans ce contexte, la Réserve fédérale ne devrait pas modifier sa politique monétaire mercredi à l'issue de sa dernière réunion de l'année.

Aux valeurs, 3M perd 1,19%, l'une des plus fortes baisses du Dow, après l'abaissement de la recommandation de Citigroup à "neutre".

Dans l'actualité des fusions-acquisitions, le laboratoire pharmaceutique Synthorx bondit de 169,2%, au plus haut historique après l'annonce de son rachat par Sanofi et ArQule prend 102,64% après avoir accepté une offre de Merck & Co (-0,34%).

(Marc Angrand)