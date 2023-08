Wall Street ouvre en hésitation malgré la "tech"

PARIS (Reuters) - Les Bourses américaines hésitent jeudi à l'ouverture tandis que le Nasdaq, très exposé aux valeurs technologiques, est porté par les résultats bien meilleurs que prévu de Nvidia. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones stagne à 34.476,67 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,42% à 4.454,63 points. Le Nasdaq Composite prend 0,83% soit 113,28 points, à 13.834,31 points. Nvidia a surpris les marchés et les analystes en publiant des résultats très supérieurs au consensus, qui tablait sur un chiffre d'affaires de 12,61 milliards de dollars au troisième trimestre. L'engouement pour l'intelligence artificielle (IA), dont le développement repose presque exclusivement sur des microprocesseurs fabriqués par Nvidia, a fait s'envoler à 16 milliards de dollars le chiffre d'affaires du groupe, a annoncé ce dernier mercredi, après la clôture. Par ailleurs, le déséquilibre entre offre et demande est tel que l'IA devrait continuer à soutenir les résultats du groupe au cours des prochains trimestres. Les valeurs technologiques et liées à l'IA progressent dans le sillage du fabricant de puces, ce qui profite en particulier au Nasdaq, très exposé à la "tech". Côté valeurs, Nvidia gagne 5,59% à 497,48 dollars à l'ouverture, un nouveau record de cours. Les titres de groupes technologiques liés à l'IA progressent dans le sillage des résultats de Nvidia. Microsoft grimpe de 1,72%, contre 1,67% pour Meta Platforms et 1,16% pour Alphabet. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)