Wall Street ouvre en hausse tirée par les résultats d'entreprises

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi pour sa deuxième séance consécutive, tirée par les résultats trimestriels et les prévisions financières optimistes d'entreprises comme United Airlines et Coca-Cola, sur fond de remontée des rendements obligataires.

L'indice Dow Jones gagne 178,42 points, soit 0,52%, à 34.690,41 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,42% à 4.341,23 points.

Le Nasdaq Composite était stable à 14.509,39 points à l'ouverture.

Wall Street a rebondi mardi après plusieurs séances dans le rouge, bénéficiant d'une série de résultats favorables et d'un regain d'optimisme économique.

La hausse des actions impacte les emprunts d'Etat dont les rendements remontent: celui des bons du Trésor américain à dix ans est en hausse de plus de sept points de base à 1,2783% après avoir atteint la veille un creux de cinq mois à 1,128%.

Les analystes s'attendent à un bond des bénéfices du S&P-500 de 72,9% pour la période avril-juin, ce qui représente une amélioration significative par rapport à la croissance de 54% observée au début du trimestre, selon les données IBES de Refinitiv.

Les investisseurs surveillent également de près la saison des résultats du deuxième trimestre pour justifier les valorisations élevées qui ont cours actuellement.

Depuis le début de l'année, l'indice de référence S&P 500 a gagné 15,1% grâce à l'optimisme suscité par la vaccination et une politique monétaire favorable sur une reprise plus forte.

Dans l'actualité des publications de résultats, Johnson & Johnson perd 0,4% malgré le relèvement des ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et Coca-Cola gagne 2,3% après avoir remonté ses prévisions de ventes et de bénéfice pour l'année.

Verizon et United Airlines gagnent respectivement 1,9% et 2,3% après avoir annoncé des résultats trimestriels au-dessus des attentes.

Netflix perd 2,3%, le spécialiste de la vidéo à la demande a annoncé mardi qu'il anticipait une faible croissance de ses abonnés lors du trimestre en cours.

