Wall Street ouvre en hausse, suspendue aux résultats de Nvidia

Wall Street ouvre en hausse, suspendue aux résultats de Nvidia













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les Bourses américaines avancent mercredi à Wall Street, les investisseurs se positionnant avant la publication des résultats de Nvidia après la clôture. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 59,25 points, soit 0,17% à 34.346,78 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,25% à 4.398,60 points. Le Nasdaq Composite prend 0,24% soit 32,94 points, à 13.538,81. Les investisseurs parient que les résultats trimestriels de Nvidia, attendus après la clôture, seront supérieurs aux attentes du marché grâce à l'appétence pour l'intelligence artificielle. Le dernier rapport trimestriel de Nvidia avait été bien meilleur qu'anticipé par le consensus, déclenchant un rallye qui a soutenu la performance des actions américaines sur les trois derniers mois. Pour autant, des chiffres décevants ou simplement en ligne avec les attentes des investisseurs pourraient suffire à déclencher une correction, le cours du fabricant de puces étant proche de son record historique avant l'ouverture des marchés. Côté valeurs, les fabricants de puces analogiques sont en baisse, Analog Devices ayant fait état d'une baisse de ses revenus au troisième trimestre et perdant 3,84%. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)