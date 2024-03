Wall Street ouvre en hausse, soulagée par les dernières données

PARIS (Reuters) - Les Bourses américaines ouvrent en hausse jeudi à Wall Street, après des indicateurs d'emploi et d'inflation ayant rassuré les investisseurs. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 71,96 points, soit 0,20% à 39.020,98 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,42% à 5.091,10 points. Le Nasdaq Composite prend 0,70% soit 111,60 points, à 16.059,34. L'indicateur d'inflation PCE pour janvier, la publication la plus attendue de la semaine, a été conforme aux projections. En glissement annuel, l'inflation PCE a augmenté de 2,4%, sa plus faible hausse depuis février 2021, et après une progression de 2,6% en décembre. [L6N3FE0EN] A lire aussi... Par ailleurs, les nouvelles inscriptions au chômage ont été plus importantes qu'attendu la semaine dernière, alors que la résistance des marchés du travail aux Etats-Unis demeure le principal facteur d'inflation. Ces éléments viennent conforter le scénario dominant sur les marchés d'une baisse des taux de la Réserve fédérale à partir de juin. Aux valeurs, HP recule de 2,33%, après avoir manqué les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du premier trimestre mercredi sous l'effet d'une demande atone sur le marché des ordinateurs personnels. Salesforce recule de 0,7%, la société prévoyant un chiffre d'affaires pour l'exercice 2025 inférieur aux attentes du marché, car elle s'attend à de faibles dépenses de la part des clients pour ses produits d'informatique en "nuage" et professionnels. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Sophie Louet)