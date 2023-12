Wall Street ouvre en hausse, soulagée après l'inflation

Wall Street ouvre en hausse, soulagée après l'inflation













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York progresse jeudi à l'ouverture, les investisseurs saluant les dernières données d’inflation montrant un ralentissement continu, ce qui alimente les anticipations d'un arrêt du cycle de resserrement monétaire de la Réserve fédérale (Fed). Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 197,49 points, soit 0,56% à 35.627,91 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,15% à 4.557,56 points. Le Nasdaq Composite prend 0,12% soit 17,22 points, à 14.275,998. D'après les données publiées une heure avant l'ouverture, l’inflation PCE, une mesure de l'évolution des prix privilégiée par la Fed, a progressé en octobre à son rythme le plus faible depuis début 2021. Par ailleurs, les dépenses de consommation ont ralenti, tandis que les inscriptions hebdomadaires au chômage ont progressé la semaine dernière, signalant que l’activité américaine commence également à ralentir. Ces indicateurs confortent les anticipations des marchés, qui parient que la Réserve fédérale en a terminé avec les hausses de taux, et qu’elle commencera à les assouplir rapidement. Une première baisse de taux de 25 points de base est intégrée dans les prix des marchés monétaires pour mai, selon l’outil Fedwatch fourni par CME, une minorité d'investisseurs pariant même sur une première baisse dès mars. Les investisseurs demeureront néanmoins attentifs au résultat de la réunion de l’Opep+ en cours, une baisse de la production de pétrole pouvant avoir un impact sur l’inflation. Aux valeurs, Ford Motor prend 1,2% après avoir évalué à 8,8 milliards de dollars le coût de son nouvel accord social aux Etats-Unis et revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année. Le fabricant de médicaments contre le cancer Immunogen s'envole de 81,5% après l'annonce de son rachat, pour 10,1 milliards de dollars, par Abbvie (+0,1%). * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)