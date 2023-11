Wall Street ouvre en hausse, séance calme en vue

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York progresse modérément mercredi à l'ouverture, les investisseurs digérant les dernières données publiées avant une session qui devrait être calme. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 123,94 points, soit 0,35%, à 35.212,23 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,45% à 4.558,53 points. Le Nasdaq Composite prend 0,75% soit 106,65 points, à 14.306,633. Le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, publié mardi, a été jugé sans surprise et n’a pas modifié les anticipations de taux des marchés. Les investisseurs continuent de parier que la Fed abaissera ses taux dès juin 2024, certains opérateurs de marché anticipant même que la première baisse de taux pourrait intervenir dès mars. Les marchés sont attendus calmes ce mercredi, alors que de nombreux intervenants sont déjà en congés avant la fermeture de Wall Street jeudi pour Thanksgiving et une séance écourtée vendredi. Aux valeurs, NVIDIA perd 0,56% après avoir fait état mardi d'une prévision de chiffre d'affaires supérieure aux attentes pour le quatrième trimestre, citant des chaînes d'approvisionnement plus fluides, mais avec des ventes moroses en Chine. Deere, le fabricant d'équipements agricoles, perd 6,03% après avoir prévu un bénéfice 2024 inférieur aux attentes des analystes mercredi, sous le coup d'un affaiblissement de la demande. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Bertrand Boucey)