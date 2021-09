Wall Street ouvre en hausse, records pour le Nasdaq et le S&P-500

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York est en hausse jeudi dans les premiers échanges et les indices Nasdaq et S&P-500 ont inscrit de nouveaux records, les investisseurs conservant leur optimisme à la veille du rapport sur l'emploi aux États-Unis.

Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones gagne 118,4 points, soit 0,34%, à 35.430,93 points et le Standard & Poor's 500 progresse de 0,37% à 4.541,05 points après un pic à 4.542,83.

Le Nasdaq Composite (+0,33%) a également atteint un plus haut historique.

Le marché a pris connaissance du recul des inscriptions au chômage la semaine dernière, à 340.000, mais c'est surtout la publication vendredi du rapport mensuel sur l'emploi que les investisseurs attendent.

Un chiffre moins bon que prévu des créations d'emploi en août pourrait s'avérer positif pour les actifs à risque car il réduirait la probabilité d'une diminution rapide des achats d'actifs de la Réserve fédérale.

Aux valeurs, Facebook cède 0,97% après que sa filiale WhatsApp a écopé d'une amende de 225 millions d'euros par l'autorité irlandaise chargée de la protection des données personnelles au terme d'une enquête sur le partage des données des utilisateurs de la messagerie avec d'autres sociétés du groupe.

Le fournisseur de dispositifs médicaux Baxter gagne 5,49% après l'annonce du rachat de son concurrent Hill-Rom (+4,01%) pour environ 10,5 milliards de dollars (8,9 milliards d'euros).

Signet Jewelers avance de 4,02% après avoir relevé ses prévisions annuelles.

