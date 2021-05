Wall Street ouvre en hausse, rebond des technologiques

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, effaçant une partie des pertes subies sur les trois séances précédentes après l'annonce d'une nouvelle baisse des inscriptions au chômage, qui apaise en partie l'inquiétude des investisseurs.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 204,53 points, soit 0,61%, à 33.792,19. Le Standard & Poor's 500 progresse de 0,76% à 4.094,05 et le Nasdaq Composite prend 1,31% à 13.202,44.

Ce dernier a perdu plus de 5% sur les trois séances précédentes et porté à 8,3% son repli par rapport à son record historique du 29 avril, les grandes valeurs technologiques étant les principales victimes du regain d'aversion au risque lié aux récents signes d'accélération de l'inflation.

Jeudi, l'indice des prix à la production aux Etats-Unis est ainsi ressorti en hausse de 6,2% sur un an, sa plus forte progression depuis plus de 10 ans. Mais la baisse des chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage annoncée au même moment suggère une poursuite de l'amélioration sur le marché du travail.

Parmi les plus fortes hausses du Dow Jones en début de séance figurent plusieurs poids lourds du secteur technologie, l'un des plus éprouvés par la baisse des derniers jours: Apple gagne 2,04%, Microsoft 1,6%, Salesforce 1,51%.

En tête de l'indice Boeing (+2,21%) profite du feu vert de l'autorité américain de l'aviation civile, la FAA, aux réparations proposées sur son 737 MAX.

A l'opposé, les pétrolières souffrent du recul des cours du brut: Chevron cède 0,75% et Exxon Mobil 1,12%.

(Marc Angrand)