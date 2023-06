Wall Street ouvre en hausse, rassurée sur les taux

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, les investisseurs pariant sur la fin des hausses de taux de la Réserve fédérale (Fed) plus rapidement que ce qu’a annoncé la banque centrale. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 100,41 points, soit 0,29%, à 34.508,47 points. Le Standard & Poor's 500 progresse de 0,43% à 4.444,80 points et le Nasdaq Composite de 0,58%, soit 73,34 points, à 13.862,2 points. Les investisseurs estiment que le ralentissement de l’activité américaine pourrait contraindre la banque centrale à stopper ses hausses de taux, alors même que la Fed a signalé mercredi soir qu’elle remonterait ses taux deux nouvelles fois pour juguler une inflation persistante. La publication du sentiment des consommateurs du Michigan, à 14h00 GMT, donnera une nouvelle indication de l'état de l'économie américaine. "La Fed a un double mandat, limiter l’inflation à 2% et maximiser l'emploi", indique James Knightley, chef économiste d’ING. "Si, comme nous le craignons, le chômage commence à augmenter plus tard dans l'année, la politique monétaire pourrait passer d’une position restrictive à une position plus neutre pour optimiser l’atteinte des deux objectifs". Aux valeurs, Adobe progresse de 4,8%, soutenu par la révision à la hausse de ses perspectives de chiffre d’affaire, tandis qu’Intel (+1%) réagit à l'annonce d'un investissement jusqu'à 4,6 milliards de dollars (4,20 milliards d'euros) dans une usine en Europe. L'action Microsoft poursuit sa hausse, grignotant 0,2%, après avoir atteint un niveau record en clôture jeudi. De son côté, Virgin Galactic Holdings s'envole de 35%, le groupe ayant annoncé que son premier vol commercial aurait lieu fin juin, suivi par un deuxième vol début août. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Reportage Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)