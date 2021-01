Wall Street ouvre en hausse, rassurée par les indicateurs économiques

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi après l'annonce d'une contraction moins violente qu'anticipé de l'économie américaine en 2020.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 214,06 points, soit 0,71%, à 30.517,23, le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,71% à 3.777,4 et le Nasdaq Composite prend 0,64% à 13.355,97.

Tous trois avaient fini en baisse de plus de 2% mercredi, leur pire performance depuis le 28 octobre.

Les contrats à terme sur indices suggéraient initialement une poursuite du repli mais ils sont repassés dans le vert après la publication de la première estimation du produit intérieur brut (PIB) du quatrième trimestre, qui montre une croissance de 4% en rythme annualisé, conforme aux attentes, et une contraction limitée à 3,5% sur l'ensemble de l'année.

Parallèlement, les inscriptions au chômage ont reculé plus qu'anticipé à 847.000 la semaine dernière.

Ces chiffres ont été salués par une nette remontée des rendements obligataires, à près de 1,05% pour les bons du Trésor à dix ans.

Parmi les plus fortes hausses du Dow en début de séance, Visa et American Express, deux valeurs sensibles à l'évolution des taux d'intérêt, gagnent 2,88% et 2,68% respectivement.

Dans l'actualité des résultats, Apple perd 2,26% malgré l'annonce d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice supérieurs au consensus pour les trois derniers mois de 2020.

Autre poids lourd de la cote, Tesla (-5,53%) subit lui aussi des prises de bénéfice après des ventes trimestrielles jugées décevantes et en l'absence de prévisions chiffrées de livraisons pour 2021.

Facebook gagne en revanche 4,66% après avoir battu le consensus.

(Marc Angrand)