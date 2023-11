Wall Street ouvre en hausse prudente, l'attentisme demeure

Wall Street ouvre en hausse prudente, l'attentisme demeure













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York avance prudemment mercredi dans les premiers échanges, sur fond d'interrogations quant à la trajectoire des taux d'intérêt aux Etats-Unis. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 36,66 points, soit 0,11% à 34.189,87 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,17% à 4.385,68 points. Le Nasdaq Composite prend 0,15% soit 20,47 points, à 13.660,322. Les investisseurs hésitent sur la trajectoire des taux, car si la Réserve fédérale n'a pas durci davantage sa politique monétaire au cours de sa dernière réunion, le 1er novembre, plusieurs responsables de politique monétaire insistent sur la résistance de l'activité américaine, qui pourrait nécessiter de nouvelles hausses de taux. A ce titre, les marchés seront attentifs au prochain discours du président de la Fed, Jerome Powell, attendu jeudi. Le président s'est exprimé mercredi avant l'ouverture des marchés, mais n'a pas fait référence à la situation économique ou monétaire américaine. "Le calendrier des publications reste calme, mais nous entendons davantage les banquiers centraux", constatent les stratégistes d'ING. "Les responsables de la Fed émettent des commentaires restrictifs, mettant l'accent sur la lutte contre l'inflation et gardant les options ouvertes pour le mois de décembre", précise le groupe, qui souligne que les anticipations d'assouplissement seront revues à la baisse. Aux valeurs, Warner Bros Discovery perd 11,7% après avoir prévenu mercredi que les grèves à Hollywood et la faiblesse du marché publicitaire pourraient peser sur ses résultats l'an prochain. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)