Wall Street ouvre en hausse prudente en attendant l'inflation américaine

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse prudente mercredi à la veille de la publication des chiffres mensuels de l'inflation américaine et à deux jours du coup d'envoi des résultats trimestriels des sociétés. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 112,9 points, soit 0,3%, à 37.638,06 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,24% à 4.768,2 points. Le Nasdaq Composite prend 0,32%, soit 47,04 points, à 14 904,75. Les données sur les prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis pour le mois de décembre seront publiées jeudi et le consensus Reuters prévoit une réaccélération aussi bien en rythme mensuel qu'annuel. Cette publication intervient alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) tiendra les 30 et 31 janvier sa réunion de politique monétaire où elle pourrait décider d'observer une nouvelle pause sur les taux. L'optimisme des marchés quant à une baisse du coût du crédit aux Etats-Unis dès le mois de mars, qui avait provoqué un rallye des actions fin 2023, s'atténue cependant, le baromètre FedWatch de CME Group réflétant désormais une probabilité de seulement 63% pour une telle inflexion sur les taux contre 79% la semaine dernière. Les grandes banques américaines, comme JPMorgan Chase et Bank of America doivent par ailleurs donner vendredi le coup d'envoi de la saison des résultats du quatrième trimestre. Aux valeurs, le géant des nouvelles technologies Amazon avance de 0,88% dans un contexte de léger repli du rendement des obligations américaines à dix ans, qui cède plus de deux points de base, à 3,9886%. Les valeurs liées aux cryptoactifs comme Riot Platforms, Coinbase et Marathon Digital perdent de 2,25% à 2,89% alors que la SEC, l'autorité américaine de régulation des marchés financiers, a annoncé qu'une personne non identifiée avait brièvement accédé à son compte X mardi et publié un faux message affirmant qu'elle avait approuvé le lancement de fonds négociés en Bourse (ETF) adossés au bitcoin. Boeing rebondit de 1,69% après que son directeur général, Dave Calhoun, a reconnu des "erreurs" à la suite de l'incident lié au détachement d'une porte lors d'un vol de la compagnie Alaska Airlines. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)