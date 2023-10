Wall Street ouvre en hausse prudente avant un discours de Powell

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse prudente jeudi, les investisseurs digérant de nombreuses publications d'entreprises, dont celles de Tesla et Netflix, avant un discours de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), prévu en fin d'après-midi. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 34,58 points, soit 0,1%, à 33.699,66 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,09% à 4.318,91 points. Le Nasdaq Composite prend 0,13%, soit 17,76 points, à 13.332,06. Jerome Powell doit s'exprimer à 16h00 GMT dans le cadre d'un débat sur les perspectives économiques devant l'Economic Club de New York. D'autres responsables de la Fed comme Austan Goolsbee, Raphael Bostic ou encore Patrick Harker sont également attendus à des événements distincts. Les récentes données économiques, qui témoignent d'une résistance de l'économie américaine malgré la volonté de la Fed de freiner la demande, réveillent la crainte d'un resserrement monétaire prolongé. "Même si la Fed décide de ne pas augmenter davantage les taux, la réalité d'une hausse plus longue pour les investisseurs s'impose peu à peu", note Raffi Boyadjian, analyste chez le courtier Forex XM. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans prend plus de quatre points de base, à 4,9321%, se rapprochant du seuil des 5% observé pour la dernière fois en 2007. Aux valeurs, Netflix bondit de 14,01%, la plateforme de vidéos à la demande ayant annoncé mercredi soir avoir conquis neuf millions d'abonnés supplémentaires au troisième trimestre - un chiffre supérieur aux attentes - et prévoir une augmentation de ses tarifs aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en France. Tesla, en revanche, chute de 5,74%, le constructeur automobile ayant fait état mercredi soir d'une marge brute, d'un bénéfice et d'un chiffre d'affaires en dessous des prévisions de Wall Street. Son directeur général, Elon Musk, a exprimé son inquiétude quant à l'impact de la hausse des taux d'intérêt sur les intentions d'achat des automobilistes. Ford Motor et General Motors reculent respectivement de 0,69% et 0,02%. Dans les résultats du jour, AT&T bondit de 6,73% après le relèvement de sa prévision de free cash flow annuel, tandis que Las Vegas Sands grimpe de 4,26%, l'opérateur de casinos ayant publié un bénéfice et un chiffre d'affaires meilleurs que prévu au troisième trimestre. Philip Morris International est en repli de 2,58%, le fabricant des cigarettes Marlboro prévoyant des volumes de livraison de tabac chauffé pour l'ensemble de l'année inférieurs aux attentes. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)