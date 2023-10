Wall Street ouvre en hausse prudente après les résultats des banques

Wall Street ouvre en hausse prudente après les résultats des banques













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse prudente vendredi après les résultats des géants américains de la finance alors que les rendements obligataires reculent nettement au lendemain d'une forte hausse liée à une accélération de l'inflation américaine. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 220,47 points, soit 0,66%, à 33.851,61 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,43% à 4.368,56 points. Le Nasdaq Composite prend 0,12%, soit 16,64 points, à 13.590,86 points. Parmi les publications financières du jour, BlackRock a fait état d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes marqué toutefois par une forte baisse des entrées nettes, ce qui fait reculer le titre de 1,47%. JPMorgan Chase a enregistré une hausse de son bénéfice au troisième trimestre grâce à une augmentation du revenu net d'intérêts et l'acquisition de la banque régionale First Republic Bank. Le titre de la première banque américaine avance de 3,73%. Wells Fargo, de son côté, gagne 3,57% après un bénéfice trimestriel également soutenu par la hausse des taux d'intérêt, tandis que Citigroup, prend 2,74% après un bénéfice trimestriel globalement stable Les traders spécialisés sur les options se préparent cependant à des fluctuations plus importantes qu'habituellement sur les cours des actions de certaines banques américaines après ces publications, montrent des données de Trade Alert. "Les volatilités implicites sont relativement élevées compte tenu de l'historique des bénéfices de ces sociétés", explique Steve Sosnick, chef stratège chez Interactive Brokers. "Le marché poussera probablement un soupir de soulagement alors que les chiffres solides de Citigroup concordent également avec les bons résultats de JPMorgan et de Wells Fargo, et contribueront dans une certaine mesure à suggérer que le pire de la crise bancaire est désormais passé", note pour sa part Stuart Cole, chef macroéconomiste chez Equiti Capital. "Mais l'année prochaine pourrait s'avérer plus difficile, lorsque la Fed devrait recommencer à baisser ses taux et que des craintes subsistent quant à savoir si les Etats-Unis éviteront une récession", a-t-il ajouté. Hors finance, Unitedhealth progresse de 3,16%, le groupe de santé ayant publié un bénéfice au troisième trimestre supérieur aux attentes des analystes, tandis que dans le compartiment de l'énergie Exxon Mobil (+1,79%) et Chevron (+1,23%) sont recherchés dans le sillage d'un bond des cours pétroliers après de nouvelles sanctions américains contre les exportations russes de brut. Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans reflue de neuf points de base, à 4,61%, première baisse en cinq séances après une hausse tirée par les chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis publiés jeudi. Plusieurs responsables de la Réserve fédérale (Fed), dont Patrick Harker, doivent par ailleurs s'exprimer dans le courant de la journée alors que les traders continuent de parier sur un statu sur les taux de la Fed pour les réunions de novembre et de décembre. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)