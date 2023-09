Wall Street ouvre en hausse prudente après les chiffres d'inflation

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en légère hausse mercredi, le marché digérant les chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis, qui ont connu leur plus forte progression depuis plus d'un an en août même si la hausse de l'inflation sous-jacente est restée modérée. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones prend 0,07% à 34.668,69 points et le Standard & Poor's 500, plus large, gagne 0,14% à 4.468,70 points. Le Nasdaq Composite gagne 0,3% à 13.817,64 points. Très attendues, les données publiées mercredi par le département du Travail américain montrent que l'indice des prix à la consommation (IPC) a connu sa plus forte progression depuis plus d'un an en août en raison notamment de l'augmentation du prix de l'essence, progressant de 0,6% après deux hausses consécutives de 0,2% en juillet et juin. L'indice des prix de base ("core CPI"), qui exclut les produits alimentaires et l'énergie, a pour sa part progressé un peu plus que prévu sur un mois, de 0,3% contre une estimation de 0,2%. "C'est toujours décevant pour les investisseurs parce que nous aimerions voir une ligne droite linéaire vers le bas pour l'inflation", a dit Kim Forrest, responsable des investissements chez Bokeh Capital Partners, qui s'attend toujours à un statu quo sur les taux Fed la semaine prochaine. "Nous pensons que le FOMC (Federal Open Market Committee) fera une pause ce mois-ci, mais relèvera les taux une dernière fois en novembre et les maintiendra à un niveau élevé jusqu'à la mi-2024, à moins d'une récession que nous ne prévoyons pas", a pour sa part déclaré Sam Stovall, stratège chez CFRA Research. La Fed doit rendre sa décision de politique monétaire le 20 septembre. Aux valeurs, Ford, qui a annoncé son intention de doubler la production de son pick-up hybride F-150 en 2024, prend 2,4% à l'ouverture. Les compagnies aériennes Sprit Airlines et American Airlines perdent 2,8% et 5% respectivement après avoir réduit leurs perspectives pour le troisième trimestre. Moderna, dont le vaccin antigrippal mRNA-1010 a atteint son objectif principal dans un essai clinique, prend 6%. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)