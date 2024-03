Wall Street ouvre en hausse, Powell rassure sur les taux

Wall Street ouvre en hausse, Powell rassure sur les taux













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, rassurée par les commentaires du président de la Réserve fédérale (Fed), qui a maintenu mercredi le scénario d'une baisse des taux plus tard dans l'année. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 208,27 points, soit 0,54%, à 38.869,32 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,60% à 5.135,62 points. Le Nasdaq Composite prend 0,73%, soit 116,34 points, à 16.147,88 points. Mercredi devant le Congrès américain, Jerome Powell a renforcé la perspective d'une baisse des taux cette année si l'économie se comporte globalement comme prévu et si le ralentissement de l'inflation se confirme. A lire aussi... Les propos de Powell, qui s'adressera jeudi au sénateurs américains, alimentent notamment les attentes quant à une baisse des taux d'intérêt en juin. Les investisseurs on en outre appris jeudi que le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage est resté stable aux Etats-Unis, le marché du travail continuant à se détendre progressivement, un signe encourageant supplémentaire pour soutenir les indices. Le Livre Beige de la Fed a par ailleurs indiqué mercredi que le resserrement du marché du travail s'était encore atténué en février, tandis que le rapport mensuel sur l'emploi du mois de février, prévu vendredi, devrait fournir des détails supplémentaires sur ces développements. Aux valeurs, Victoria's Secret perd 27%, la société ayant dit prévoir un chiffre d'affaires trimestriel et annuel inférieur aux attentes, alors que les consommateurs restent sous pression. JP Morgan a par ailleurs abaissé sa recommandation sur le titre de "neutre" à "sous-pondéré". Le laboratoire Eli Lilly recule de 1,95% après la présentation du traitement très attendu de Novo Nordisk contre l'obésité. Nvidia et Micron Technology progressent respectivement 1,6% et 2,37% et prolongent les gains enregistrés lors de la séance précédente. (Rédigé par Diana Mandiá)