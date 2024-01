Wall Street ouvre en hausse, portée par les semiconducteurs

Wall Street ouvre en hausse, portée par les semiconducteurs













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les Bourses américaines ouvrent en hausse vendredi à Wall Street, soutenues par les valeurs liées aux semiconducteurs et une pause dans la hausse des rendements obligataires. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 119,42 points, soit 0,32% à 37.588,03 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,31% à 4.795,72 points. Le Nasdaq Composite prend 0,49% soit 73,10 points, à 15.128,748. Les semiconducteurs pourraient progresser pour la deuxième séance consécutive, après que TSMC a fait état jeudi de résultats trimestriels meilleurs que prévu. Vendredi, le fabricant de serveurs Super Micro Computer a également relevé ses perspectives pour le second trimestre, alimentant le rallye sur les semiconducteurs. Les rendements obligataires ont par ailleurs interrompu leur hausse, après que le rendement du 10 ans américain a progressé de plus de 33 points de base depuis le 28 décembre, apportant un peu d'air aux actifs risqués. Les investisseurs seront par ailleurs attentifs à la publication de l'indicateur de sentiment du Michigan à 15h00 GMT. Par ailleurs, les membres du conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Mary Daly et Michael Barr s'exprimeront à 16h15 GMT et 18h00 GMT, respectivement, et pourraient évoquer de nouveau les perspectives de taux d'intérêt. Aux valeurs, la hausse des valeurs liées aux semiconducteurs entraîne Nvidia à la hausse, le titre prenant 1,45% et atteignant un nouveau record historique. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Sophie Louet)