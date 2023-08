Wall Street ouvre en hausse, portée par le secteur technologique

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York progresse mardi à l'ouverture, soutenue par les titres liés à la technologie, tandis que les investisseurs se positionnent en amont de la réunion de Jackson Hole Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones est stable à 34.468,54 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,40% à 4.417,43 points. Le Nasdaq Composite prend 0,71% soit 96,36 points, à 13.593,945. Les résultats de Nvidia sont attendus mercredi et l'optimisme est de mise alors que l'engouement pour l'intelligence artificielle a pu soutenir le chiffre d'affaires du mastodonte de la "tech", dont le cours s'est approché de son record au cours des échanges en avant-Bourse mardi. Les derniers résultats trimestriels de Nvidia avaient été bien meilleur qu'anticipé par le consensus, déclenchant un "rallye" qui a soutenu la performance des actions américaines depuis les trois derniers mois. Nvidia progresse de 1,94% à l'ouverture ce mardi, après avoir gagné presque 9% lundi. Les autres valeurs technologiques progressent dans le sillage du fabricant de puces, soutenant l'ensemble des indices. Tesla gagne 3,05% après avoir grimpé de 7,3% lundi, lui aussi dans le sillage de Nvidia. Par ailleurs, les marchés se positionnent en amont de la réunion de Jackson Hole, durant laquelle le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, s'exprimera sur l'économie américaine. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Bertrand Boucey)